Uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté resultou na prisão de dois suspeitos de tentativa de homicídio no bairro Sabará, além da apreensão de drogas e dinheiro ligado ao tráfico.
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Os policiais cumpriram, nesta quinta-feira (9), dois mandados de prisão temporária contra investigados por uma tentativa de homicídio registrada no último dia 2 de abril, no bairro Sabará, em Taubaté.
A ação contou com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté — por meio das equipes da Romu e do GTAM — e da GCM de Pindamonhangaba, com auxílio do Canil.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo durante o crime. Após investigações, os agentes conseguiram identificar os suspeitos e o veículo utilizado na ação, uma motocicleta prata.
Com base nas apurações, a polícia solicitou à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão, que foram autorizados e cumpridos nesta quinta-feira.
Suspeito autuado por tráfico
Durante a operação, os dois suspeitos foram localizados e presos. Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram a motocicleta usada no crime, além de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.
Foram apreendidos 75 porções de haxixe, 56 porções de maconha, uma porção a granel de droga conhecida como “dry”, 228 pinos de cocaína, além de anotações do tráfico, balança de precisão, celulares e mais de R$ 2 mil em dinheiro trocado (foto abaixo).
De acordo com a investigação, a tentativa de homicídio teria sido motivada por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região do bairro Sabará.
Ainda segundo a Deic, a rápida atuação das equipes evitou a escalada da violência na região. Os investigadores identificaram indícios de que uma possível disputa entre grupos criminosos poderia desencadear novos crimes.
A Polícia Civil destacou, em nota, que a ação reforça o compromisso no combate a crimes contra a vida e ao tráfico de drogas, buscando garantir maior segurança à população.