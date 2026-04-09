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OPERAÇÃO POLICIAL

Deic e GCM prendem suspeitos de tentativa de homicídio em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Suspeito é preso em Taubaté
Suspeito é preso em Taubaté

Uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté resultou na prisão de dois suspeitos de tentativa de homicídio no bairro Sabará, além da apreensão de drogas e dinheiro ligado ao tráfico.

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Os policiais cumpriram, nesta quinta-feira (9), dois mandados de prisão temporária contra investigados por uma tentativa de homicídio registrada no último dia 2 de abril, no bairro Sabará, em Taubaté.

A ação contou com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté — por meio das equipes da Romu e do GTAM — e da GCM de Pindamonhangaba, com auxílio do Canil.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo durante o crime. Após investigações, os agentes conseguiram identificar os suspeitos e o veículo utilizado na ação, uma motocicleta prata.

Com base nas apurações, a polícia solicitou à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão, que foram autorizados e cumpridos nesta quinta-feira.

Suspeito autuado por tráfico

Durante a operação, os dois suspeitos foram localizados e presos. Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram a motocicleta usada no crime, além de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

Foram apreendidos 75 porções de haxixe, 56 porções de maconha, uma porção a granel de droga conhecida como “dry”, 228 pinos de cocaína, além de anotações do tráfico, balança de precisão, celulares e mais de R$ 2 mil em dinheiro trocado (foto abaixo).

De acordo com a investigação, a tentativa de homicídio teria sido motivada por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região do bairro Sabará.

Ainda segundo a Deic, a rápida atuação das equipes evitou a escalada da violência na região. Os investigadores identificaram indícios de que uma possível disputa entre grupos criminosos poderia desencadear novos crimes.

A Polícia Civil destacou, em nota, que a ação reforça o compromisso no combate a crimes contra a vida e ao tráfico de drogas, buscando garantir maior segurança à população.

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