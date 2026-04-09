Uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté resultou na prisão de dois suspeitos de tentativa de homicídio no bairro Sabará, além da apreensão de drogas e dinheiro ligado ao tráfico.

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Os policiais cumpriram, nesta quinta-feira (9), dois mandados de prisão temporária contra investigados por uma tentativa de homicídio registrada no último dia 2 de abril, no bairro Sabará, em Taubaté.