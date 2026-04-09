Tradicional evento cultural em São José dos Campos, a 24ª Festa do Mineiro será realizada no final de semana (11 e 12 de abril), no Parque da Cidade, na região norte em São José.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
São mais de 20 atrações, incluindo shows musicais, barracas de artesanato e muita comida típica. A programação foi definida pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). Confira abaixo.
O destaque da programação são os shows da dupla mineira Talis & Welinton, no sábado (11), às 20h, e o encerramento com Flávio Venturini e a Orquestra Joseense, no domingo (12), às 18h.
A Festa do Mineiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela FCCR. O evento tem patrocínio do B&B Hotels e da rede Máximo Supermercado. O apoio é das rádios Jovem Pan FM e CBN Vale FM.
Festa do Mineiro
O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.
A abertura oficial, no sábado, acontece às 9h. Em seguida, haverá a celebração da missa, às 10h.
O evento tem entrada gratuita. Pelo terceiro ano, as comemorações do Dia do Sertanejo serão realizadas junto com a Festa do Mineiro. Desde 2010, a FCCR realiza, anualmente, a Festa do Mineiro, em comemoração ao Dia Municipal do Migrante Mineiro.
Segundo a Prefeitura, a festa propõe valorizar a arte e promover a cultura mineira enraizada na cidade, em especial no bairro Santana e adjacências. O evento, que começa com a abertura da porteira ao toque do berrante, atrai milhares de pessoas com suas barracas de comidas e artesanatos típicos, café com biscoito, missa sertaneja, roda de viola e música de raiz.
A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e valorizar sua rica cultura.
Dupla Talis e Welinton se apresenta no dia 11 / Cláudio Vieira/PMSJC
PROGRAMAÇÃO
Sábado (11)
9h: Abertura oficial da porteira - cortejo com a Banda de Santana
Entrada do Galpão Gaivota
9h às 22h: Culinária típica e Feira de Artesanato
Galpão Gaivotas e Rancho do Tropeiro
10h às 11h: Missa Solene - Paróquia de Sant'Ana
Palco principal
11h: Tradicional "Café com Biscoito"
Tenda
11h30: Dia do Artista Sertanejo
Palco principal
Abertura com a entrada da imagem de nossa senhora de Aparecida
11h30: Neno do Brasil
12h15: Robert e Ruan
13h: Zé Rico “Zum”
13h45: Mauro Viola
14h30: Lucas, Marcelo e Banda
15h15: Josué Barbosa e Roberley Turíbio
16h: Duo Martins
17h às 17h45: Manifestação Cultural – Grupo de Jongo Mistura da Raça
Galpão Gaivota
20h às 21h30: Talis e Welinton
Palco principal
Domingo (12)
9h às 22h: Culinária típica e Feira de Artesanato
Galpão Gaivota e Rancho do Tropeiro
Apresentação de Violeiros
Palco principal
9h30: Trio Havai
10h: João Viola e Serrano
10h30: Paulista e Zé do Vale
11h: Trio Defim, Delfino e Daniel
11h30: Amilton e Tiãozinho
13h: Marcos e Michele
12h às 12h45: Manifestação Cultural - Maracatu Baque do Xico (São Francisco Xavier)
Galpão Gaivota
14h às 16h: Vivência – Lendas do Folclore visíveis através da Realidade Aumentada
Tenda
18h às 19h30: Flávio Venturini com Orquestra Joseense
Palco principal