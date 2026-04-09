Tradicional evento cultural em São José dos Campos, a 24ª Festa do Mineiro será realizada no final de semana (11 e 12 de abril), no Parque da Cidade, na região norte em São José.

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São mais de 20 atrações, incluindo shows musicais, barracas de artesanato e muita comida típica. A programação foi definida pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). Confira abaixo.