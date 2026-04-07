A morte de Maria Thereza Moreira dos Santos Ribeiro, de 45 anos, provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de São José dos Campos. A causa do falecimento não foi divulgada.
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as redes sociais, mensagens de despedida evidenciam o impacto da perda. “Que notícia triste”, escreveu uma amiga. “Meus sentimentos aos familiares”, publicou outra. Em diversas homenagens, Maria Thereza é lembrada pelo carinho, pela presença constante na vida de quem a conhecia e pela dedicação à família.
“Que Deus conforte os corações”, diz uma das mensagens. “Vai com Deus, minha linda, mais uma estrela que vai brilhar no céu”, escreveu outra pessoa próxima. Também houve quem destacasse sua trajetória de vida: “Você foi uma guerreira. Agora acabou seu sofrimento. Descanse em paz”.
Moradores que conviveram com Maria Thereza também manifestaram pesar. “Foi minha vizinha, estava sempre em casa. Saudades eternas”, relatou uma amiga. Em outro comentário, familiares receberam apoio: “Que Deus possa consolar o coração de todos”.
O velório e o sepultamento aconteceu no Eugênio de Melo, nesta terça-feira (7).