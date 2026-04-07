A morte de Maria Thereza Moreira dos Santos Ribeiro, de 45 anos, provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de São José dos Campos. A causa do falecimento não foi divulgada.

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as redes sociais, mensagens de despedida evidenciam o impacto da perda. “Que notícia triste”, escreveu uma amiga. “Meus sentimentos aos familiares”, publicou outra. Em diversas homenagens, Maria Thereza é lembrada pelo carinho, pela presença constante na vida de quem a conhecia e pela dedicação à família.