O Programa Qualifica São José está com 4.314 vagas abertas em 22 cursos diferentes, todos gratuitos. A iniciativa oferece capacitação profissional para moradores da cidade em diversas áreas, incluindo cursos presenciais e online, com foco na inserção e recolocação no mercado de trabalho.
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Entre os destaques estão os cursos com maior número de vagas, especialmente na modalidade a distância, ampliando o acesso da população (veja abaixo a lista dos cursos e das vagas).
Diversas formações contam com 500 vagas cada, como assistente despachante aduaneiro, elaboração de roteiros turísticos receptivos, hospedagem hospitalar e inglês intermediário com foco no atendimento turístico, oferecidos pelo Cephas.
Também com 500 vagas há cursos na área de gestão e empreendedorismo em parceria com o Sebrae, como marketing digital e redes sociais, gestão de pessoas, gestão financeira e planejando meu sucesso profissional.
Além dessas formações, o programa reúne outras oportunidades em diferentes áreas, com cargas horárias e formatos variados, atendendo tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais que desejam se atualizar.
Inscrições
Para mais informações e para se inscrever gratuitamente, os interessados devem acessar diretamente a página do programa Qualifica, no site da Prefeitura de São José (clique aqui).
No ano passado foram oferecidas mais de 35 mil vagas de cursos gratuitos para os joseenses. Os títulos educacionais profissionais são oferecidos presencialmente e também na modalidade EAD - Ensino a Distância. Todos os formandos recebem certificados de conclusão do curso.
Além dos cursos, o programa Qualifica São José também oferece workshops, palestras e oficinas e cursos em diversos setores e áreas de conhecimento.
CURSOS OFERECIDOS
Assistente Despachante Aduaneiro – Cephas: 500 vagas
Auxiliar Administrativo – Programa Trampolim Governo de SP: 20 vagas
BIM para Canteiro de Obras – Senai: 16 vagas
Design Thinking – Senac: 30 vagas
Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos – Cephas: 500 vagas
Escreva Bem: Redação e Produção Textual: 20 vagas
Excelência na Recepção – Cephas: 20 vagas
Ferramentas Google Aplicadas no Trabalho – Cephas: 15 vagas
Finanças sem Complicação (Educação Financeira): 20 vagas
Gestão de Pessoas – Sebrae: 500 vagas
Gestão Financeira – Sebrae: 500 vagas
Hospedagem Hospitalar – Cephas: 500 vagas
Inglês Intermediário com Foco no Atendimento Turístico – Cephas: 500 vagas
Instalador de Ar-Condicionado Tipo Split – Senai: 16 vagas
Inteligência Artificial Descomplicada – Senac: 20 vagas
Logística Essencial – Cephas: 20 vagas
Marketing Digital e Redes Sociais – Sebrae: 500 vagas
NR11 – Operação de Empilhadeira – Senai: 12 vagas
Planejando Meu Sucesso Profissional – Sebrae: 500 vagas
Sanduíches de Boteco: 20 vagas
Telemarketing: Atendimento ao Cliente e Rotinas Administrativas: 30 vagas
Workshop: Fluxo de Caixa sem Mistério – Sebrae: 30 vagas