O Programa Qualifica São José está com 4.314 vagas abertas em 22 cursos diferentes, todos gratuitos. A iniciativa oferece capacitação profissional para moradores da cidade em diversas áreas, incluindo cursos presenciais e online, com foco na inserção e recolocação no mercado de trabalho.

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Entre os destaques estão os cursos com maior número de vagas, especialmente na modalidade a distância, ampliando o acesso da população (veja abaixo a lista dos cursos e das vagas).