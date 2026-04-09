O motociclista Breno Filipi, de 29 anos, morreu após um grave acidente com um caminhão na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. Ele deixa esposa e uma filha.
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De acordo com a concessionária Ecovias Leste Paulista, a colisão ocorreu às 19h04, no km 122 da rodovia, no sentido leste. O trecho possui pista dupla com três faixas de rolamento.
Como aconteceu o acidente
Segundo relato do motorista do caminhão, um veículo Mercedes-Benz, ele trafegava pela faixa 2 quando a motocicleta, uma Honda, saiu da alça de acesso pela faixa 3 e mudou repentinamente para a mesma faixa.
Sem tempo hábil para frear, o caminhão atingiu a traseira da moto, que tombou sobre a pista. Breno não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do caminhão não se feriu.
Atendimento e interdição da via
A ocorrência foi classificada como de alta criticidade por envolver vítima fatal. Equipes de resgate e perícia foram acionadas, com início dos trabalhos por volta das 21h.
Durante o atendimento, as faixas 2 e 3 precisaram ser interditadas, o que provocou congestionamento de cerca de 500 metros entre os km 121,5 e 122. A pista foi totalmente liberada às 21h53.
Após a conclusão da ocorrência, o caminhão foi liberado e seguiu viagem. Já a motocicleta foi removida e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.
Despedida
Segundo a família, o velório de Breno foi realizado nesta quinta-feira (9), no Velório Municipal de Caçapava. O sepultamento está previsto para as 16h, no Parque das Hortênsias.
Em uma mensagem de despedida, familiares e amigos prestaram homenagem:
“Não existe partida para aqueles que permanecem eternamente em nossos corações. Estará sempre conosco.”
As causas do acidente serão investigadas.