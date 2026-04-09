09 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus Breno: jovem morto em acidente no Vale deixa esposa e filha

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Breno morreu em acidente no Vale
Breno morreu em acidente no Vale

O motociclista Breno Filipi, de 29 anos, morreu após um grave acidente com um caminhão na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. Ele deixa esposa e uma filha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a concessionária Ecovias Leste Paulista, a colisão ocorreu às 19h04, no km 122 da rodovia, no sentido leste. O trecho possui pista dupla com três faixas de rolamento.

Como aconteceu o acidente

Segundo relato do motorista do caminhão, um veículo Mercedes-Benz, ele trafegava pela faixa 2 quando a motocicleta, uma Honda, saiu da alça de acesso pela faixa 3 e mudou repentinamente para a mesma faixa.

Sem tempo hábil para frear, o caminhão atingiu a traseira da moto, que tombou sobre a pista. Breno não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do caminhão não se feriu.

Atendimento e interdição da via

A ocorrência foi classificada como de alta criticidade por envolver vítima fatal. Equipes de resgate e perícia foram acionadas, com início dos trabalhos por volta das 21h.

Durante o atendimento, as faixas 2 e 3 precisaram ser interditadas, o que provocou congestionamento de cerca de 500 metros entre os km 121,5 e 122. A pista foi totalmente liberada às 21h53.

Após a conclusão da ocorrência, o caminhão foi liberado e seguiu viagem. Já a motocicleta foi removida e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.

Despedida

Segundo a família, o velório de Breno foi realizado nesta quinta-feira (9), no Velório Municipal de Caçapava. O sepultamento está previsto para as 16h, no Parque das Hortênsias.

Em uma mensagem de despedida, familiares e amigos prestaram homenagem:
“Não existe partida para aqueles que permanecem eternamente em nossos corações. Estará sempre conosco.”

As causas do acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários