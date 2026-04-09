O motociclista Breno Filipi, de 29 anos, morreu após um grave acidente com um caminhão na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. Ele deixa esposa e uma filha.

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De acordo com a concessionária Ecovias Leste Paulista, a colisão ocorreu às 19h04, no km 122 da rodovia, no sentido leste. O trecho possui pista dupla com três faixas de rolamento.

Como aconteceu o acidente