Um homem de 41 anos procurou a polícia na noite de quarta-feira (8) denunciando ter comprado um lanche em Guaratinguetá e recebido o produto com fragmentos semelhantes a lâminas de estilete. O lanche foi adquirido por delivery e o caso foi registrado como crime contra as relações de consumo.

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Segundo o boletim, a vítima relatou que voltou da igreja e pediu um combo com três lanches e um refrigerante no estabelecimento comercial da cidade. Ao começar a refeição, sentiu fragmentos duros no alimento e, num primeiro momento, imaginou que fossem nervos da carne ou resíduos pequenos. Depois, notou impacto nos dentes e passou a retirar o material da boca.