A Prefeitura de São José dos Campos vai conceder o serviço de instalação de 162 painéis com informações e mensagens para os usuários do transporte público na cidade, em especial os horários de chegadas e partidas dos ônibus. Os equipamentos serão digitais e instalados em todas as regiões do município.

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A concorrência eletrônica foi lançada no site da Prefeitura para conceder o fornecimento, instalação, manutenção e operação de PMV's (Painéis de Mensagens Variadas) com informações sobre os serviços do transporte público coletivo.