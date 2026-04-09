A Prefeitura de São José dos Campos vai conceder o serviço de instalação de 162 painéis com informações e mensagens para os usuários do transporte público na cidade, em especial os horários de chegadas e partidas dos ônibus. Os equipamentos serão digitais e instalados em todas as regiões do município.
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A concorrência eletrônica foi lançada no site da Prefeitura para conceder o fornecimento, instalação, manutenção e operação de PMV's (Painéis de Mensagens Variadas) com informações sobre os serviços do transporte público coletivo.
O certame permite a participação de empresas e consórcios, cujas propostas serão recebidas até 2 de junho deste ano, exclusivamente através de sistema eletrônico, na plataforma BR Conectado. O vencedor será declarado no mesmo dia.
O critério será o de maior oferta de outorga a ser paga à Prefeitura de São José dos Campos, a partir do valor mínimo de R$ 80,4 mil. O contrato tem valor estimado de R$ 53,8 milhões.
Exploração de publicidade
O vencedor terá que instalar 42 painéis de mensagens do tipo interno, nas estações da Linha Verde, nos terminais de ônibus e áreas de integração, que também poderão receber exploração publicitária. E mais 120 pontos de PMV do tipo externo, em abrigos e pontos de ônibus já instalados e existentes na cidade, que não poderão ter exploração publicitária.
De acordo com o edital, o concessionário tirará sua remuneração por meio da exploração exclusiva de dois tipos de painéis publicitários – Mupi (Mobiliários Urbanos para Informação) e RED (Relógios Eletrônicos Digitais), que poderão ser instalados pelo município. O edital prevê a instalação de até 50 mobiliários urbanos e 50 relógicos digitais.
O prazo da concessão será de 10 anos, prorrogável por igual período. A conclusão da instalação e início da operação de todos os equipamentos será de até 18 meses a partir da ordem de serviço.
Segundo a Prefeitura, a instalação dos painéis faz parte do novo sistema de transporte público da cidade, que também contempla a locação de 400 ônibus elétricos, cuja entrega está atrasada e teve o prazo final adiado para 2027.