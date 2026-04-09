A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Plimbet, com ações simultâneas em São José dos Campos e outras cinco cidades de quatro estados, para desarticular um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro ligado a uma plataforma fraudulenta de apostas online.
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Coordenada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em São José, Santos, São Paulo, Porto Alegre, Dourados e Bom Repouso. Ao todo, participaram da ação 30 policiais civis, com apoio de 15 viaturas.
Plataforma prometia ganhos irreais
Segundo as investigações, o grupo utilizava uma plataforma chamada “Plimbet” para atrair vítimas com promessas de lucros elevados e rápidos.
Na prática, o esquema funcionava como um modelo fraudulento semelhante a pirâmide financeira (esquema de Ponzi), que depende da entrada constante de novos participantes para se sustentar.
Com o tempo, o sistema se tornou insustentável, gerando prejuízos financeiros a diversas vítimas.
Dinheiro era ocultado por rede criminosa
A Polícia Civil identificou que, além do golpe, havia uma estrutura organizada para ocultar e movimentar os valores obtidos ilegalmente, caracterizando também crime de lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia para aprofundar as investigações.
Investigações continuam
Apesar das apreensões, não houve prisões nesta fase da operação. O material recolhido deve ajudar a polícia a identificar novos envolvidos e avançar na desarticulação completa da organização criminosa.
A operação foi coordenada pelo delegado Alex Endo, titular da 1ª DIG.