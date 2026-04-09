A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Plimbet, com ações simultâneas em São José dos Campos e outras cinco cidades de quatro estados, para desarticular um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro ligado a uma plataforma fraudulenta de apostas online.

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Coordenada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em São José, Santos, São Paulo, Porto Alegre, Dourados e Bom Repouso. Ao todo, participaram da ação 30 policiais civis, com apoio de 15 viaturas.

Plataforma prometia ganhos irreais