09 de abril de 2026
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GOLPE DE APOSTAS

Operação Plimbet mira golpe de apostas em SJC e outras cidades

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Plimbet, com ações simultâneas em São José dos Campos e outras cinco cidades de quatro estados, para desarticular um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro ligado a uma plataforma fraudulenta de apostas online.

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Coordenada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em São José, Santos, São Paulo, Porto Alegre, Dourados e Bom Repouso. Ao todo, participaram da ação 30 policiais civis, com apoio de 15 viaturas.

Plataforma prometia ganhos irreais

Segundo as investigações, o grupo utilizava uma plataforma chamada “Plimbet” para atrair vítimas com promessas de lucros elevados e rápidos.

Na prática, o esquema funcionava como um modelo fraudulento semelhante a pirâmide financeira (esquema de Ponzi), que depende da entrada constante de novos participantes para se sustentar.

Com o tempo, o sistema se tornou insustentável, gerando prejuízos financeiros a diversas vítimas.

Dinheiro era ocultado por rede criminosa

A Polícia Civil identificou que, além do golpe, havia uma estrutura organizada para ocultar e movimentar os valores obtidos ilegalmente, caracterizando também crime de lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia para aprofundar as investigações.

Investigações continuam

Apesar das apreensões, não houve prisões nesta fase da operação. O material recolhido deve ajudar a polícia a identificar novos envolvidos e avançar na desarticulação completa da organização criminosa.

A operação foi coordenada pelo delegado Alex Endo, titular da 1ª DIG.

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