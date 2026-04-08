O jovem Yuri da Silva Soares, 29 anos, foi assassinado a tiro e teve o corpo queimado dentro de um carro em São José dos Campos. O autor confesso do crime, um ex-presidiário de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (8) pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado na manhã do dia 22 de março, às 8h57, dentro de um veículo incendiado e abandonado na rua João Gomes da Silva, no Jardim São José. O automóvel, um Toyota Corolla preto, não apresentava irregularidades.