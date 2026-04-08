O jovem Yuri da Silva Soares, 29 anos, foi assassinado a tiro e teve o corpo queimado dentro de um carro em São José dos Campos. O autor confesso do crime, um ex-presidiário de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (8) pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).
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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado na manhã do dia 22 de março, às 8h57, dentro de um veículo incendiado e abandonado na rua João Gomes da Silva, no Jardim São José. O automóvel, um Toyota Corolla preto, não apresentava irregularidades.
Inicialmente, devido ao estado de carbonização, não foi possível identificar a vítima nem determinar a causa da morte. No entanto, o laudo necroscópico apontou que Yuri foi atingido por um disparo de arma de fogo antes de o corpo ser incendiado.
Yuri tinha começado a sair com uma mulher que conheceu no trabalho
Durante as investigações, a mãe da vítima relatou que o filho estava desempregado no momento do crime e deixou um filho de 9 anos. Ela também afirmou que Yuri mantinha relacionamentos e que havia se envolvido recentemente com uma mulher que havia conhecido em seu último trabalho.
As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes. Apontado como autor do crime, o homem identificado como João Paulo havia mantido relacionamento com essa mulher e estava preso quando ela iniciou um envolvimento com Yuri.
Após deixar a prisão, João Paulo teria retomado o contato com a mulher e, olhando o celular dela, descobriu as conversas com Yuri e prometeu matar os dois.
João Paulo usa o celular da mulher para atrair Yuri para uma emboscada
De acordo com a polícia, João Paulo teria usado o celular da mulher para se passar por ela e atrair Yuri até o local do crime. Após o assassinato, ele teria ido à casa de sua mãe e confessado o homicídio.
O homem, que possui antecedentes por furto e porte de arma, foi localizado e preso no bairro Jardim São José 2. Ele permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.