09 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POLÍCIA FEDERAL

Homem é preso pela PF na região em ação contra abuso de crianças

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Suspeito vinha sendo investigado e foi detido pela “prática de crime no curso da diligência”
Suspeito vinha sendo investigado e foi detido pela “prática de crime no curso da diligência”

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em São Sebastião, no Litoral Norte, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em etapa da Operação Anjos da Guarda, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. Segundo a PF, o homem vinha sendo investigado e foi detido pela “prática de crime constatado no curso da diligência”.

Após ser preso, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia até sexta-feira (10).

A PF reforçou a importância do acompanhamento de pais e responsáveis sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. "Mudanças de comportamento, como isolamento ou sigilo excessivo no uso de dispositivos, podem ser sinais de alerta ", informou a PF.

“O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção”, completou.

Segundo a PF, o termo "pornografia", que ainda consta no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), foi substituído na comunidade internacional pela expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários