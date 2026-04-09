Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em São Sebastião, no Litoral Norte, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em etapa da Operação Anjos da Guarda, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes.
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A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. Segundo a PF, o homem vinha sendo investigado e foi detido pela “prática de crime constatado no curso da diligência”.
Após ser preso, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia até sexta-feira (10).
A PF reforçou a importância do acompanhamento de pais e responsáveis sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. "Mudanças de comportamento, como isolamento ou sigilo excessivo no uso de dispositivos, podem ser sinais de alerta ", informou a PF.
“O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção”, completou.
Segundo a PF, o termo "pornografia", que ainda consta no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), foi substituído na comunidade internacional pela expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.