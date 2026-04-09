Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em São Sebastião, no Litoral Norte, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em etapa da Operação Anjos da Guarda, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes.

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A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. Segundo a PF, o homem vinha sendo investigado e foi detido pela “prática de crime constatado no curso da diligência”.