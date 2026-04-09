As meninas do São José Basket recebem o Salvador Basketball na noite desta sexta-feira (10), a partir das 20h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita aos torcedores.

E a equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, vai à quadra animada pela vitória em casa sobre o Sport na terça-feira, quando fez 71 a 59 e triunfou pela segunda vez no torneio nacional.

No momento, o São José está em sétimo lugar, com duas vitórias e quatro derrotas em seis partidas. E terá pela frente um rival que está mais abaixo na tabela. Atualmente, a equipe da capital baiana tem uma vitória e quatro derrotas, com um jogo a menos, e em penúltimo lugar na classificação.