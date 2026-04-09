O São José Basket recebe o Pinheiros na noite desta sexta-feira (10), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Essa é a antepenúltima partida da primeira fase do torneio nacional e o time da região, em nono lugar, com 20 vitórias e 15 derrotas terá mais uma pedreira pela frente. E, também, é o último jogo em casa dos joseenses nesta fase.
Depois de perder para o quarto colocado Brasília na rodada passada, o São José encara o vice-líder e um dos elencos mais fortes do campeonato. Mas, com a pressão da torcida no Caldeirão, espera fazer a diferença para triunfar.
Já garantido nos playoffs, o time comandado pelo técnico Chris Ahmed agora tenta ao menos ficar em oitavo, para ter vantagem na fase eliminatória. Mas tem também que superar os altos e baixos que enfrenta na temporada.
Os ingressos para o jogo de logo mais podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
Depois desse jogo, o São José ainda faz mais dois jogos como visitante, contra o Caxias Basquete e contra o União Corinthians, os dois no Rio Grande do Sul.