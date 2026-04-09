O São José Futsal estreia no Campeonato Paulista da modalidade nesta sexta-feira (10), a partir das 19h30, quando recebe o MX7 Diadema, no ginásio do Altos de Santana, com entrada gratuita.

Em 2026, 15 rodadas acontecerão na primeira fase do torneio. A disputa da Copa Ciro Fontão de Souza permanece também neste ano. E o adversário de logo mais é um dos debutantes da elite estadual.

Com duas derrotas nas duas primeiras rodadas da LNF (Liga Nacional de Futsal), o São José agora volta as atenções para o Estadual. E, mesmo com um elenco totalmente renovado, há expectativa positiva.