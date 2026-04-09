Vídeo divulgado pela polícia mostra os últimos momentos de Yuri da Silva Soares, 29 anos, antes de cair em uma emboscada e ser brutalmente assassinado em São José dos Campos. Sem saber, ele seguia para um encontro que havia sido armado para matá-lo.

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De acordo com a investigação, Yuri foi atraído por João Paulo, de 21 anos, um ex-presidiário que teria se passado pela própria mulher para marcar o encontro com a vítima. No local, o jovem foi executado com um tiro no rosto.