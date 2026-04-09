Vídeo divulgado pela polícia mostra os últimos momentos de Yuri da Silva Soares, 29 anos, antes de cair em uma emboscada e ser brutalmente assassinado em São José dos Campos. Sem saber, ele seguia para um encontro que havia sido armado para matá-lo.
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De acordo com a investigação, Yuri foi atraído por João Paulo, de 21 anos, um ex-presidiário que teria se passado pela própria mulher para marcar o encontro com a vítima. No local, o jovem foi executado com um tiro no rosto.
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Após o homicídio, João Paulo ateou fogo ao corpo, que foi encontrado carbonizado dentro de um carro, de acordo com a polícia.
Corpo foi encontrado dentro de carro incendiado
Segundo o boletim de ocorrência, o corpo de Yuri foi localizado na manhã do dia 22 de março, às 8h57, dentro de um veículo incendiado na Rua João Gomes da Silva, no Jardim São José.
O carro, um Toyota Corolla preto, estava regular, mas o estado de carbonização dificultou a identificação inicial da vítima.
O laudo necroscópico apontou que Yuri foi morto com um disparo no lado direito do rosto antes de ter o corpo queimado, indicando tentativa de ocultação do crime. Yuri estava desempregado e deixou um filho de 9 anos.
Crime foi motivado por ciúmes
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes. João Paulo havia se separado da companheira enquanto estava preso, período em que ela iniciou um relacionamento com Yuri, a quem havia conhecido no trabalho.
Após sair da cadeia, João Paulo reatou com a mulher e, ao acessar o celular dela, encontrou mensagens trocadas com a vítima. A partir disso, passou a ameaçar os dois. Com medo e após ser espancada, a mulher deixou a cidade.
João Paulo armou emboscada usando celular da companheira
As investigações apontam que João Paulo utilizou o celular da mulher para se passar por ela e atrair Yuri até o local do crime. Após o assassinato, ele teria confessado o homicídio à própria mãe.
O suspeito foi localizado e preso nesta quarta-feira (8), no bairro Jardim São José 2, em ação da Delegacia de Homicídios com apoio da Guarda Civil Municipal. Ele possui antecedentes por furto e porte de arma. O caso segue sob investigação.