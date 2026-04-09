Um funcionário público matou o próprio chefe após receber uma advertência no trabalho em Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O suspeito foi preso em flagrante e a arma do crime foi apreendida.

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De acordo com a polícia, o autor do homicídio é Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, operador de máquinas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Ele é acusado de matar o chefe, José Wilson de Oliveira, de 60 anos.