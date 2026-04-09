Um funcionário público matou o próprio chefe após receber uma advertência no trabalho em Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O suspeito foi preso em flagrante e a arma do crime foi apreendida.
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De acordo com a polícia, o autor do homicídio é Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, operador de máquinas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Ele é acusado de matar o chefe, José Wilson de Oliveira, de 60 anos.
O crime teria ocorrido após o funcionário ser advertido por se recusar a cumprir uma ordem no ambiente de trabalho. As circunstâncias exatas da discussão ainda são apuradas.
Prisão e apreensão da arma
O suspeito foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante na própria cidade. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outras duas pessoas, que chegaram a ser detidas, mas foram ouvidas e liberadas.
A arma utilizada no crime foi encontrada e apreendida pelas autoridades.
Corpo encaminhado ao IML
O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos, onde passará por exames. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a motivação e as circunstâncias do homicídio.