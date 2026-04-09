Falha elétrica provocou interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, que fica no Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta-feira (9), provocando a suspensão de voos nos grandes aeroportos do estado. Alguns aeroportos chegaram a ficar com as operações suspensas por mais de uma hora.

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O terminal de Congonhas já retomou tanto decolagens quanto voos e opera normalmente, após os voos ficarem suspensos por mais de uma hora. Alguns aviões que estavam prontos para decolagem precisaram ser esvaziados.