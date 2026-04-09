09 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AEROPORTOS

Falha elétrica fecha espaço aéreo em São Paulo e interrompe voos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Simone Dantas / Força Aérea Brasileira
Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo
Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo

Falha elétrica provocou interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, que fica no Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta-feira (9), provocando a suspensão de voos nos grandes aeroportos do estado. Alguns aeroportos chegaram a ficar com as operações suspensas por mais de uma hora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O terminal de Congonhas já retomou tanto decolagens quanto voos e opera normalmente, após os voos ficarem suspensos por mais de uma hora. Alguns aviões que estavam prontos para decolagem precisaram ser esvaziados.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, autorizou as decolagens por volta das 10h15 e os pousos foram liberados por volta das 11h15.

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, retomou todas as operações e também avalia os impactos. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, os voos foram interrompidos entre 9h e 10h08, resultando em 10 atrasos de voos de chegada e 19 de partida, além do cancelamento de três voos de chegada e sete de partida.

O Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo, teve as operações suspensas entre 9h30 e 10h34, mas os voos já foram normalizados.

Nenhum voo foi desviado para o Aeroporto de São José dos Campos, segundo a direção do aeródromo.

Outro lado

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou interrupção temporária das operações aéreas na região de São Paulo, no período das 9h30 às 10h06, devido a um problema técnico operacional.

“As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo”, informou a FAB.

As atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que acionou o protocolo de "pré-crise" por conta da falha elétrica. "Diante da situação registrada nos aeroportos de SP, a Agência Nacional de Aviação Civil acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise, com o objetivo de acompanhar os impactos da paralisação e a evolução do cenário”.

Após o restabelecimento das operações, a Anac informou que está realizando o levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas e a estimativa do potencial de passageiros impactados.

“Além do acompanhamento, ao longo do dia, do desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha. A depender da evolução da situação, a Agência avaliará a necessidade de outras medidas", disse a Anac.

Também em nota, o Ministério de Portos informou que acompanha os “possíveis impactos na malha aérea decorrentes da ocorrência e mantém articulação com os órgãos responsáveis para garantir a plena regularidade das operações”. “O Ministério recomenda que os passageiros verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem aos aeroportos", informou.

* Com informações da CNN Brasil

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários