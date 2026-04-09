A Polícia Civil intensificou as investigações sobre homicídios recentes em Caraguatatuba e apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 17 anos, caso que gerou forte comoção na cidade.

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Nesta quarta-feira (8), três adolescentes, de 17, 16 e 15 anos, foram apreendidos por participação na morte do estudante Victor Ribeiro de Carvalho Almeida, de 17 anos.