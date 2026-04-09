A Polícia Civil intensificou as investigações sobre homicídios recentes em Caraguatatuba e apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 17 anos, caso que gerou forte comoção na cidade.
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Nesta quarta-feira (8), três adolescentes, de 17, 16 e 15 anos, foram apreendidos por participação na morte do estudante Victor Ribeiro de Carvalho Almeida, de 17 anos.
Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 22 de março, na Praça do Tinga, e provocou grande repercussão entre moradores, incluindo manifestações em homenagem à vítima.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências permitiram esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar os autores e reconstruir a fuga após a ação criminosa. Um dos adolescentes confessou envolvimento.
Motivo fútil
Segundo as investigações, os suspeitos agiram em conjunto e o crime foi motivado por motivo considerado fútil, o que pode qualificá-lo como crime análogo ao de homicídio qualificado. Os três adolescentes já possuem histórico de atos infracionais no município.
Após a apreensão, os adolescentes passaram por exames médico-legais e foram encaminhados à Fundação Casa, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e reforçou o compromisso com a elucidação completa dos crimes na cidade.