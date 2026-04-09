09 de abril de 2026
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SUSPEITO FOI PRESO

Após denúncia de motoboy, polícia apreende drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas apreendidas em Taubaté
Drogas apreendidas em Taubaté

A desconfiança de um motoboy de aplicativo resultou na apreensão de drogas e em prisão na madrugada de quarta-feira (8), em Taubaté, no Vale do Paraíba. A operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Taubaté e terminou com a prisão em flagrante de um homem e a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas no bairro Belém.

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O caso começou quando um entregador desconfiou do conteúdo de uma sacola que havia recebido para entrega. Segundo relato, o forte odor semelhante ao de maconha chamou a atenção do motoboy, que decidiu procurar a delegacia plantonista, onde entregou o material e forneceu detalhes da corrida solicitada por aplicativo.

Com base nas informações, policiais civis foram até o endereço indicado e realizaram buscas no imóvel. No local, foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico.

Entre os itens encontrados estão: 157 porções de maconha prontas para venda e dois tijolos da droga, 891 pedras de crack, pinos de cocaína embalados, balança de precisão e munições calibre .38.

Diante das evidências, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. Um adolescente também foi apreendido por envolvimento no crime. Um terceiro suspeito é procurado pelas autoridades.

A Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população em investigações e reforçou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais.

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