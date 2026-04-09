Um crime brutal chocou o país: uma mulher de 52 anos foi assassinada pelo próprio filho, que manteve o corpo escondido dentro de casa por três dias antes de confessar o homicídio à polícia.

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A vítima, identificada como Rosilene Pedro da Silva Pereira, foi morta na noite de domingo (5), dentro da residência da família, localizada no bairro Arnaldos, na cidade de Campo Belo (MG).