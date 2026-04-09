Na celebração de seus 50 anos, o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) realizou na manhã desta quinta-feira (9), em São José dos Campos, a entrega da Medalha do Cinquentenário, agraciando 56 pessoas, entre civis e policiais militares.
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Entre os homenageados, estão o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1, o delegado Múcio Alvarenga, diretor da Polícia Civil na RMVale, e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).
A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, da Polícia Militar e familiares, reforçando o compromisso da corporação com a hierarquia, a disciplina e a valorização de seus quadros históricos.
Reconhecimento
Instituída para celebrar os 50 anos de história do CPI-1, a honraria é destinada a personalidades civis e militares que, por meio de seu trabalho e dedicação, atuam pela proteção e serviço à comunidade do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Anderson agradeceu a outorga. "Eu quero agradecer a todos os senhores que todos os dias fazem o trabalho de combater a criminalidade e colocam a vida em risco. Nós temos um desafio todos os dias, aqui eu só posso agradecer, vocês estão obtendo bons resultados. Isso daí significa trabalho da Polícia Militar e do trabalho integrado. E aí não posso te poder dizer a Polícia Civil, o Ministério, toda sua equipe, desse trabalho integrado", afirmou.
O CPI-1
O CPI-1 é uma unidade estratégica, sediada em São José dos Campos, que atua em toda a região do Vale do Paraíba desde 1976 e, sob comando do coronel Alves, tem promovido operações efetivas, especialmente no combate ao tráfico de drogas.
Em seu discurso de agradecimento, o comandante do CPI-1 relembrou a importância do trabalho das forças de segurança."Nós preservamos nessa comemoração de 50 anos milhares de vidas em todo o nosso Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira", afirmou.
Medalha
A medalha apresenta um significado heráldico, destacando elementos como a Serra da Mantiqueira, o Rio Paraíba e uma águia, símbolo da unidade. A gestão da honraria é submetida ao Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga, e sua outorga ocorrerá anualmente em solenidade pública.
O ato simboliza o reconhecimento oficial do mérito daqueles que contribuíram para o prestígio e a eficiência da segurança pública na região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira.