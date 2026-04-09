Na celebração de seus 50 anos, o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) realizou na manhã desta quinta-feira (9), em São José dos Campos, a entrega da Medalha do Cinquentenário, agraciando 56 pessoas, entre civis e policiais militares.

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Entre os homenageados, estão o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1, o delegado Múcio Alvarenga, diretor da Polícia Civil na RMVale, e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).