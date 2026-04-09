Imagens gravadas por moradores mostram motociclistas empinando motos, acelerando com barulho ensurdecedor e ocupando ruas na região sudeste de São José dos Campos, onde famílias relatam noites seguidas sem conseguir dormir por causa da perturbação.
As gravações feitas na madrugada desta quinta-feira (9). As imagens são da página Olho Vivo do Vale.
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Os moradores denunciam noites de perturbação provocadas por grupos de motociclistas que realizam manobras perigosas e promovem barulho intenso. Segundo relatos, a situação ocorre diariamente após as 22h e se estende até altas horas, afetando diretamente a rotina de famílias inteiras.
As reclamações se concentram nos bairros Nova Freitas (Floresta), Mirante do Cambuí 1 e 2, além de áreas próximas como Santa Luzia, Santa Rosa e Jardim do Lago.
De acordo com moradores, os motociclistas empinam motos (prática conhecida como “dar grau”), cortam giro dos motores e trafegam em alta velocidade pelas vias residenciais. “Temos que acordar às 5h ou 6h para trabalhar, e esse barulho não deixa ninguém dormir”, relatou um morador, que preferiu não se identificar.
Manobras perigosas e exposição nas redes
Além do barulho, outro ponto que preocupa os moradores é o risco de acidentes. Vídeos gravados por residentes mostram motociclistas realizando manobras arriscadas em vias urbanas, colocando em risco pedestres e motoristas.
Segundo os relatos, os próprios motociclistas estariam registrando as ações para publicar nas redes sociais, o que incentivaria a repetição das práticas.
Polícia é acionada, mas problema persiste
Os moradores afirmam que já acionaram a polícia diversas vezes por perturbação do sossego, mas dizem que a situação continua sem solução. “A gente liga, denuncia, mas nada muda. Todo dia é a mesma coisa”, disse outro morador.
Diante da recorrência dos episódios, famílias pedem medidas mais efetivas das autoridades para coibir as irregularidades e garantir a tranquilidade da região.
Perturbação de sossego é infração
De acordo com a legislação, provocar barulho excessivo em áreas residenciais pode configurar perturbação do sossego, sujeita a penalidades. Além disso, manobras perigosas no trânsito são consideradas infrações graves e podem resultar em multas, apreensão do veículo e até suspensão da carteira de habilitação.