Imagens gravadas por moradores mostram motociclistas empinando motos, acelerando com barulho ensurdecedor e ocupando ruas na região sudeste de São José dos Campos, onde famílias relatam noites seguidas sem conseguir dormir por causa da perturbação.

As gravações feitas na madrugada desta quinta-feira (9). As imagens são da página Olho Vivo do Vale.

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