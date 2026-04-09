São Sebastião recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Festival HAHAHA. Um evento de humor com mais de 15 apresentações gratuitas em pontos estratégicos do Centro Histórico.
Atrações
Grandes nomes como Bruna Louise, Marisa Orth, Fabio Rabin e outros se apresentam no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Anfiteatro, na Praça do Coreto e no Teatro Municipal. Além dos shows de humor, haverá shows musicais e talentos locais atuando como mestres de cerimônia.
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Entre os destaques da programação estão:
Sexta-feira (10/4)
- 13h: Falcão & Banda Municipal (Coreto)
A partir das 18h: Fábio Rabin, Bruna Louise, Nil Agra e Carioca (Palco Chico Anysio)
- Sábado (11/4)
14h: Mitos e Lendas Caiçaras (Anfiteatro)
A partir das 18h: Peçanha, Lea Maria, Helio de la Peña e Mauricio Meirelles (Palco Chico Anysio)
- Domingo (12/4)
13h: Vida Vlatt – Stand-up para Melhor Idade (Anfiteatro)
15h: ‘Tá de Graça’ com Marisa Orth (Teatro Municipal)
20h: Tributo aos Mamonas Assassinas com banda Cólica Renal (Anfiteatro)
Ingressos
Para as apresentações no Palco Chico Anysio e para o espetáculo de Marisa Orth no Teatro Municipal, o acesso será mediante o ingresso solidário (troca de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar).
A troca deve ser feita no Centro de Informações Turísticas da Rua da Praia e Praça Pôr do Sol (Boiçucanga), de segunda a sexta, das 9h às 18h. No sábado, a troca ocorre na tenda da Rua da Praia, das 14h às 22h.
Já as atividades na Praça do Coreto e no Anfiteatro são totalmente abertas ao público, sem necessidade de retirada prévia.
Premiações
Além dos palcos, o festival promove o prêmio “Seu Sebastião – Comércio Amigo do Riso”. Nove estabelecimentos criaram produtos temáticos exclusivos para o evento. O público pode votar no item mais criativo até quinta-feira (9/4) por um formulário online.
O encerramento do evento, no domingo (12/4), será marcado pelo 1º Prêmio ‘Seu Sebastião de Humor’, no Teatro Municipal. A cerimônia terá apresentação de Marisa Orth e Helio de la Peña, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.
Para conferir o link de votação do comércio e detalhes sobre os pontos de troca, acesse o portal oficial da Prefeitura de São Sebastião.