São Sebastião recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Festival HAHAHA. Um evento de humor com mais de 15 apresentações gratuitas em pontos estratégicos do Centro Histórico.

Atrações

Grandes nomes como Bruna Louise, Marisa Orth, Fabio Rabin e outros se apresentam no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Anfiteatro, na Praça do Coreto e no Teatro Municipal. Além dos shows de humor, haverá shows musicais e talentos locais atuando como mestres de cerimônia.

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