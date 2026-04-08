O prazo final para a entrega da frota de 400 ônibus elétricos para São José dos Campos foi adiado para fevereiro de 2027. O cronograma inicial previa a entrega de todos os veículos até setembro de 2026, mas atrasos recorrentes na entrega dos ônibus provocaram o adiamento.

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A cidade recebeu apenas 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês do ano. Os 60 veículos que não foram entregues tiveram o prazo remanejado para março, mas a data também não foi cumprida.