O prazo final para a entrega da frota de 400 ônibus elétricos para São José dos Campos foi adiado para fevereiro de 2027. O cronograma inicial previa a entrega de todos os veículos até setembro de 2026, mas atrasos recorrentes na entrega dos ônibus provocaram o adiamento.
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A cidade recebeu apenas 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês do ano. Os 60 veículos que não foram entregues tiveram o prazo remanejado para março, mas a data também não foi cumprida.
“A Prefeitura de São José dos Campos informa que o cronograma de entrega dos ônibus elétricos foi readequado em razão de fatores externos, relacionados a fornecedores e às condições do mercado brasileiro. Com isso, o prazo inicialmente previsto para setembro foi transferido para fevereiro de 2027”, disse a administração municipal nesta quarta-feira (8).
Como antecipou OVALE, o Paço já trabalhava com a perspectiva de não receber os 400 ônibus elétricos até setembro deste ano. O atraso, de acordo com a Prefeitura, está ligado a dificuldades na entrega de matérias-primas por parte de fornecedores da Green Energy.
A empresa venceu a licitação em São José do novo sistema de transporte público, com a previsão contratual de entregar 400 ônibus elétricos até setembro de 2026. O cronograma consta no contrato assinado entre a Urbam (Urbanizadora Municipal) – empresa ligada à Prefeitura – e a Green Energy, em 7 de março de 2025. O custo ao município é de R$ 2,718 bilhões ao longo de 15 anos.
Empresas que operam o sistema
A Prefeitura não detalhou quais impactos a mudança do cronograma terá nas licitações que ainda faltam do novo transporte da cidade, como a da empresa que vai operar o sistema, e o contrato das atuais permissionárias, com as quais a Prefeitura gastou R$ 144 milhões em subsídio em 2025.
Firmados em abril de 2008, os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá deveriam ter sido encerrados em abril de 2020, mas já sofreram cinco prorrogações, sendo a última delas para outubro de 2026.
Já o contrato com a Saens Peña, que foi firmado em outubro de 2010 e deveria ter sido encerrado em fevereiro de 2021, foi prorrogado quatro vezes, sendo a última também para outubro de 2026, quando a Prefeitura esperava colocar em operação o novo sistema de transporte público, com ônibus elétricos alugados.
Novo cronograma
Na quarta-feira (1º) da semana passada, durante encontro de prefeitos em Campos do Jordão, Anderson Farias (PSD) disse que esperava para a última segunda-feira (6) a definição do novo cronograma de entregas dos ônibus elétricos por parte da fornecedora, a Green Energy.
“A empresa deve apresentar na segunda um novo cronograma, se vai alterar algo ou não. Até porque o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] está cobrando também”, disse Anderson na ocasião.
Entregas atrasadas
Os cinco primeiros veículos foram apresentados pela Prefeitura no dia 1º de outubro de 2025. Antes do final do ano, o município recebeu mais 15 ônibus elétricos, chegando a 20 veículos.
Outros 60 veículos deveriam chegar entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mas não foram entregues até o momento. Uma nova previsão foi feita para março, mas também não foi cumprida.
O restante do cronograma estabelecia mais 120 ônibus em maio e os 200 restantes até setembro de 2026, cronograma que foi revisto – as novas datas de entrega não foram divulgadas.
Em Campos do Jordão, Anderson reforçou a necessidade de receber a frota completa de ônibus elétricos como uma forma de a cidade não depender mais do diesel para abastecer os coletivos. A escalada do preço do combustível, em razão da guerra no Oriente Médio, pressiona as cidades a aumentar o subsídio aportado nas empresas de transporte.
“A gente precisa ter subsidio do governo federal para o transporte. Em São José temos uma tarifa técnica e o subsídio para as empresas”, afirmou Anderson.