O Governo de São Paulo oficializou o início das obras de modernização da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira com investimento de R$ 192 milhões em parceria com o Bid (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

As obras devem impactar o mercado de trabalho local gerando cerca de 300 empregos diretos e indiretos.

Empregos

A intervenção abrange 45 quilômetros entre Taubaté e Campos do Jordão. A previsão é de que a realização dos serviços gere mais de 300 empregos diretos e indiretos durante os 18 meses previstos para a conclusão.