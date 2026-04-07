O Governo de São Paulo oficializou o início das obras de modernização da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira com investimento de R$ 192 milhões em parceria com o Bid (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
As obras devem impactar o mercado de trabalho local gerando cerca de 300 empregos diretos e indiretos.
Empregos
A intervenção abrange 45 quilômetros entre Taubaté e Campos do Jordão. A previsão é de que a realização dos serviços gere mais de 300 empregos diretos e indiretos durante os 18 meses previstos para a conclusão.
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O resultado, de acordo com o Estado, também trará mudanças econômicas mais amplas, como baratear o escoamento de produtos e potencializar o turismo regional, fortalecendo a economia de longo prazo para os mais de 600 mil moradores beneficiados, especialmente nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal.
Meio ambiente e tecnologia
A "nova" SP-123 conta com um projeto extenso de manejo ambiental que envolve a implantação de asfalto ecológico, composto por borracha de pneus reciclados em todo o trecho com o plantio de 30 hectares de mata no entorno, visando conter erosões e capturar emissões de carbono.
Serão instaladas passagens de fauna ao longo do trajeto para evitar o atropelamento de animais silvestres e preservar a biodiversidade da Serra.
Além disso, está prevista a construção de 11,8 km de ciclovia e a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos para incentivar a redução na produção de gases poluentes.
A rodovia oferecerá conectividade Wi-Fi e 4G em toda a extensão, além de sensores para monitoramento de tráfego e suporte a veículos autônomos, se tornando a via mais tecnológica de São Paulo.