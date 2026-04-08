Uma mulher de 45 anos e um homem de 42 anos foram encontrados mortos, na tarde de terça-feira (7), dentro de uma casa na rua Domingos Greca, na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba.

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A Polícia Civil localizou os corpos com marcas de tiros, uma arma de fogo ao lado do homem e sinais de que os disparos podem ter ocorrido ainda no domingo à noite, em uma ocorrência registrada como feminicídio e suicídio consumados.