08 de abril de 2026
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Após arrombamento, restaurante em Ubatuba é atingido por incêndio

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Restaurante pegou fogo e mobilizou Corpo de Bombeiros em Ubatuba
Restaurante pegou fogo e mobilizou Corpo de Bombeiros em Ubatuba

Um restaurante em Ubatuba foi atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8). O local fica em frente à Igreja Matriz. Não houve vítimas.

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Segundo informações passadas ao Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por uma pessoa que arrombou a porta do estabelecimento para possível furto.

O incêndio foi controlado e extinto pelos bombeiros. O local foi deixado em segurança e aos cuidados do policiamento.

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