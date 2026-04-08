Um restaurante em Ubatuba foi atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8). O local fica em frente à Igreja Matriz. Não houve vítimas.

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Segundo informações passadas ao Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por uma pessoa que arrombou a porta do estabelecimento para possível furto.