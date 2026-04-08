Um homem foi preso no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos, após uma tentativa de roubo de um aparelho celular.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), por volta das 8h10 por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que avistaram uma aglomeração na rua Genésia Berardinelli Tarantino. No local, a equipe constatou um roubo em andamento, no qual o autor havia acertado a cabeça da vítima com uma pedra.

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