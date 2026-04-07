A MCG Cosméticos anuncia o lançamento da linha “Oásis de Essências”, uma coleção inédita de fragrâncias inspiradas na sofisticação, no mistério e na intensidade do universo árabe. Com proposta sensorial e identidade marcante, a novidade reforça o posicionamento da marca no segmento de perfumaria e amplia sua atuação no mercado de cosméticos no Brasil.

A nova linha chega ao mercado com seis fragrâncias inéditas (três femininas e três masculinas), que representam o grande destaque do lançamento: Midnight Blue, Portais do Oriente, Aeris, Milady, Flora Essence e Golden Sun. Cada perfume foi desenvolvido para traduzir diferentes estilos e personalidades, combinando notas sofisticadas e composições olfativas inspiradas em grandes sucessos da perfumaria internacional.

Entre as novidades, estão fragrâncias que transitam entre o frescor aromático e a intensidade amadeirada, como o Midnight Blue, passando por composições florais delicadas e elegantes, como Milady e Flora Essence, até perfumes envolventes e sensuais, como Golden Sun. A proposta da linha é oferecer experiências olfativas completas, que unem identidade, emoção e presença.

Além dos lançamentos, a linha também incorpora quatro fragrâncias que já haviam sido apresentadas ao público no último ano, Aurum Voyage, L18, Belle Aura e Lady Blue, e que rapidamente se consolidaram como sucesso de vendas nas unidades da Farma Conde, principal parceira comercial da marca.

Inspirada no conceito de um refúgio sensorial, a linha “Oásis de Essências” foi desenvolvida para representar um ponto de encontro entre sofisticação, autenticidade e expressão pessoal, trazendo fragrâncias que evocam luxo, movimento e identidade.

Para sustentar a expansão no segmento, a MCG estruturou uma nova frente industrial dedicada à produção de cosméticos, com foco em inovação, escala e competitividade. Um dos diferenciais da nova linha está no posicionamento estratégico de preço, com produtos de alta qualidade e valores acessíveis ao consumidor final.

Neste primeiro momento, os perfumes estarão disponíveis nas unidades da Farma Conde, além dos canais digitais, como site, aplicativo e iFood, ampliando o acesso e a conveniência para o público.

A Farma Conde também tem se preparado para um movimento especial nas lojas. Expositores chamativos e espaços diferenciados serão montados para proporcionar ao cliente uma experiência altamente envolvente com os perfumes, reforçando o posicionamento da marca no ponto de venda e valorizando a jornada de compra. “Estamos criando uma experiência que vai além do produto. Queremos que cada cliente se conecte com as fragrâncias e vivencie esse universo sensorial dentro das nossas lojas”, afirma Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

“Estamos muito confiantes com esse lançamento, que representa um novo momento da MCG Cosméticos. A linha Oásis de Essências une qualidade, sofisticação e acessibilidade, e chega para fortalecer ainda mais nossa presença no mercado nacional”, afirma Dimitri Ferreira, diretor da MCG Cosméticos.