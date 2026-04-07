Estimativa
Segundo estimativa da Prefeitura de São José dos Campos, o município tem uma economia anual de R$ 1,3 milhões por meio do reaproveitamento de RDC (Resíduos da Construção Civil e Demolição).
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PEVs
De acordo com a Prefeitura, a iniciativa é viabilizada pelos 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) distribuídos pela cidade. Nessas unidades, a população pode fazer o descarte adequado de entulhos de obras e outros materiais recicláveis.
Reaproveitamento
"Após a coleta, os resíduos passam por um processo de beneficiamento, sendo triturados e transformados em material granular reciclado. Esse insumo é reaplicado em diversas frentes de infraestrutura urbana, como na construção e manutenção de calçadas, ciclovias e outras intervenções de zeladoria", explicou a Prefeitura.
Sustentabilidade
"A estratégia reduz significativamente a demanda por insumos naturais, como a brita, promovendo o uso racional de recursos e diminuindo os custos operacionais das obras públicas. Além disso, contribui para a mitigação de impactos ambientais ao reduzir o descarte irregular e ampliar o ciclo de vida dos materiais", concluiu a Prefeitura.