Estimativa

Segundo estimativa da Prefeitura de São José dos Campos, o município tem uma economia anual de R$ 1,3 milhões por meio do reaproveitamento de RDC (Resíduos da Construção Civil e Demolição).

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PEVs

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa é viabilizada pelos 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) distribuídos pela cidade. Nessas unidades, a população pode fazer o descarte adequado de entulhos de obras e outros materiais recicláveis.