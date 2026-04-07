Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (7) um total de sete requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Milton não estava presente na sessão dessa terça-feira.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Amélia não estava na sessão.
Controle Interno
No primeiro requerimento, Sérgio pedia "informações quanto à composição e aos vínculos funcionais dos integrantes do Controle Interno da Prefeitura de São José dos Campos, bem como sobre a correção das falhas já apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo".
Drenagem
No segundo requerimento, Sérgio pedia "informações sobre os alagamentos registrados no Município após o temporal de 31 de março de 2026, as condições de manutenção do sistema de drenagem urbana e o estágio de elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas".
Certidão
No terceiro requerimento, Sérgio pedia informações sobre um processo administrativo protocolado em fevereiro desse ano, citando que "a certidão requerida ainda não foi emitida, apesar do transcurso do prazo aplicável".
Ciclistas
No quarto requerimento, Abranches pedia "informações sobre a segurança de ciclistas e usuários de mobilidade elétrica em São José dos Campos".
Árvore
No quinto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a demora na conclusão" de um processo administrativo iniciado em fevereiro de 2025, "referente à queda de árvore localizada em passeio público sobre imóvel particular".
Sistema 156
No sexto requerimento, Abranches pedia "informações acerca do prolongado tempo de espera para ser atendido no Sistema 156".
Doenças respiratórias
No sétimo requerimento, Sérgio pedia "informações acerca das medidas de preparação, prevenção e resposta da rede municipal de saúde de São José dos Campos diante do agravamento de doenças respiratórias associadas a eventos climáticos extremos".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.