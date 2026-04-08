Mensagens encontradas por uma mulher de 36 anos no celular do marido, de 32 anos, levaram-na a esfaquear o companheiro em Jacareí. A agressão ocorreu dentro de um caminhão, na segunda-feira (6).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O motorista foi ferido pela mulher com golpes no peito, pescoço e mãos. A agressão ocorreu após a esposa achar conversas no celular, segundo o boletim de ocorrência.
O caso foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 159. Segundo o BO, o motorista estava dentro do caminhão quando a mulher passou a mexer no aparelho celular dele e encontrou conversas mantidas com uma terceira pessoa.
O boletim informa que, para cessar as agressões, o marido conseguiu conter a mulher contra a cabine do caminhão, tomou a faca e saiu do veículo. Depois, pediu ajuda a um frentista, que acionou a polícia e o resgate.
Os dois foram socorridos à Santa Casa e permaneceram em observação médica. A autoridade policial registrou o caso, em análise inicial, como lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica contra homem.