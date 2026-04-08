Mensagens encontradas por uma mulher de 36 anos no celular do marido, de 32 anos, levaram-na a esfaquear o companheiro em Jacareí. A agressão ocorreu dentro de um caminhão, na segunda-feira (6).

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O motorista foi ferido pela mulher com golpes no peito, pescoço e mãos. A agressão ocorreu após a esposa achar conversas no celular, segundo o boletim de ocorrência.