08 de abril de 2026
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AGRESSÃO EM CAMINHÃO

Mulher vê mensagens em celular de marido e o esfaqueia em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Deposiphotos
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Mensagens encontradas por uma mulher de 36 anos no celular do marido, de 32 anos, levaram-na a esfaquear o companheiro em Jacareí. A agressão ocorreu dentro de um caminhão, na segunda-feira (6).

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O motorista foi ferido pela mulher com golpes no peito, pescoço e mãos. A agressão ocorreu após a esposa achar conversas no celular, segundo o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 159. Segundo o BO, o motorista estava dentro do caminhão quando a mulher passou a mexer no aparelho celular dele e encontrou conversas mantidas com uma terceira pessoa.

O boletim informa que, para cessar as agressões, o marido conseguiu conter a mulher contra a cabine do caminhão, tomou a faca e saiu do veículo. Depois, pediu ajuda a um frentista, que acionou a polícia e o resgate.

Os dois foram socorridos à Santa Casa e permaneceram em observação médica. A autoridade policial registrou o caso, em análise inicial, como lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica contra homem.

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