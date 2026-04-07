Prestes a assumir a Arquidiocese de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva enviou uma mensagem aos devotos da região e disse que é preciso ter “sede de justiça” e praticá-la “em favor dos mais necessitados”, como fez Maria na oração do Magnificat.

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“A todos vocês desejo que sejam perseverantes na oração, que procurem sempre buscar a verdade e, a exemplo de Maria no Magnificat, ter sede de justiça, ou seja, praticá-la em favor dos mais necessitados, para que Deus continue se manifestando de maneira gloriosa em nossas atitudes pelos méritos de seu filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador”, afirmou o arcebispo.