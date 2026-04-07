São José dos Campos gerou 5.692 empregos nos últimos 12 meses e se tornou a quinta cidade do estado de São Paulo que mais abriu postos de trabalho no período, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A maior cidade do Vale do Paraíba fica atrás apenas da capital São Paulo (88.252), Osasco (24.340), Barueri (12.188) e Guarulhos (10.199). Os dados referem-se ao período que vai de março de 2025 a fevereiro de 2026.
Além de São José, o Vale tem mais cinco cidades entre as 100 que mais geraram empregos nos últimos 12 meses.
Taubaté é a 13ª cidade do estado que mais gerou empregos nos últimos 12 meses, com saldo de 2.820 postos de trabalho. Na sequência, aparecem Caçapava (632 vagas / 60ª), Guaratinguetá (551 / 75ª), Jacareí (376 / 94ª) e Aparecida (347 / 98ª) – foram do ‘top 100’, Campos do Jordão e Lorena aparecem empatados com 333 empregos gerados, na 101ª e 102ª posição da lista.