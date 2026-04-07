São José dos Campos gerou 5.692 empregos nos últimos 12 meses e se tornou a quinta cidade do estado de São Paulo que mais abriu postos de trabalho no período, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

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A maior cidade do Vale do Paraíba fica atrás apenas da capital São Paulo (88.252), Osasco (24.340), Barueri (12.188) e Guarulhos (10.199). Os dados referem-se ao período que vai de março de 2025 a fevereiro de 2026.