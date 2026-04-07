Uma jovem de 27 anos foi morta a tiros na noite do último sábado (4), em Cajati, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O principal suspeito do crime é o tio da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento, segundo a Polícia Civil.
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A vítima foi identificada como Weisla Castro Israel. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela foi encontrada já sem vida por policiais militares, com múltiplas marcas de disparos de arma de fogo, no bairro Jacupiranguinha.
Testemunhas relataram à polícia que um homem foi visto fugindo do local logo após os tiros, em um carro. O veículo foi localizado posteriormente abandonado, o que ajudou a reforçar a linha de investigação.
Tio é o principal suspeito do crime
Segundo o delegado responsável pelo caso, em entrevista ao site Metrópoles, o principal suspeito é um homem de 51 anos, que foi casado com uma tia da vítima (irmã da mãe de Weisla) e vinha mantendo um relacionamento com a jovem há alguns meses. A informação também foi confirmada pelo pai da vítima em depoimento.
Ainda de acordo com familiares, o relacionamento era motivo de conflitos dentro da família. O pai da jovem afirmou à polícia que não concordava com a relação e relatou episódios anteriores envolvendo o suspeito.
Caso foi registrado como feminicídio
Durante as investigações, documentos pessoais do homem foram encontrados dentro do veículo abandonado, o que reforça a ligação dele com o crime. Até o momento, ele não foi localizado.
O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação da Delegacia de Cajati, que trabalha para esclarecer a motivação e localizar o suspeito. Weisla deixa dois filhos, de 8 e 9 anos.