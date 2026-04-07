Uma jovem de 27 anos foi morta a tiros na noite do último sábado (4), em Cajati, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O principal suspeito do crime é o tio da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento, segundo a Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Weisla Castro Israel. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela foi encontrada já sem vida por policiais militares, com múltiplas marcas de disparos de arma de fogo, no bairro Jacupiranguinha.