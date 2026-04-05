Um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Aparecida, deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (5).
As vítimas, que estavam em uma motocicleta, morreram após uma colisão lateral com uma carreta, seguida de atropelamento no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária RioSP, o chamado foi registrado às 10h46. Quando as equipes chegaram ao local, já havia a confirmação da batida entre a carreta e a motocicleta, além do atropelamento dos dois ocupantes da moto. As mortes foram constatadas ainda na pista.
Congestionamento chegou a 5 km
Para atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia — a da esquerda e a central — foram interditadas, e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita. Inicialmente, o congestionamento chegou a cerca de 5 quilômetros.
Com o avanço da ocorrência, a lentidão aumentou para aproximadamente 7 quilômetros e, por volta das 13h59, já alcançava quase 10 quilômetros no sentido São Paulo, impactando motoristas que trafegavam pela região durante toda a manhã e início da tarde.
A concessionária informou que a perícia foi acionada e chegou ao local por volta das 12h15. As equipes atuaram na preservação da área, sinalização da via e apoio às autoridades, além da preparação para retirada dos veículos envolvidos. A liberação total da pista dependia da conclusão dos trabalhos técnicos e policiais.