Um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Aparecida, deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (5).



As vítimas, que estavam em uma motocicleta, morreram após uma colisão lateral com uma carreta, seguida de atropelamento no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária RioSP, o chamado foi registrado às 10h46. Quando as equipes chegaram ao local, já havia a confirmação da batida entre a carreta e a motocicleta, além do atropelamento dos dois ocupantes da moto. As mortes foram constatadas ainda na pista.