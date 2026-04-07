Uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) resultou na prisão de nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em São José dos Campos, na madrugada e manhã desta terça-feira (7).

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A ofensiva foi coordenada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária em diferentes bairros das zonas leste e norte da cidade.