Uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) resultou na prisão de nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em São José dos Campos, na madrugada e manhã desta terça-feira (7).
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A ofensiva foi coordenada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária em diferentes bairros das zonas leste e norte da cidade.
Ao todo, sete homens e duas mulheres foram capturados durante a ação, que faz parte de uma investigação em andamento na Vara Regional das Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária.
Operação espalhada por diversos bairros
As diligências ocorreram simultaneamente em regiões como Jardim das Cerejeiras, Vila Iracema, Chácara dos Coqueiros, Vila Zizinha, Parque Nova Esperança, Vila São Bento, Vila Luchetti, Santana, Altos da Vila Paiva, Parque Novo Horizonte e Jardim Santa Inês.
Segundo a Polícia Civil, a distribuição dos alvos em diferentes endereços indica a atuação de uma rede estruturada, com ramificações em múltiplos pontos da cidade. Em alguns casos, os investigados estavam ligados a mais de um imóvel, o que ampliou o alcance da operação.
Arma e celulares apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares, que serão analisados para aprofundar as investigações.
Em um dos imóveis, um homem de 43 anos foi preso também em flagrante por posse irregular de arma de fogo. No local, foi encontrada uma pistola calibre .380, com 17 cartuchos intactos.
Na maior parte das abordagens, os investigados foram localizados em casa e conduzidos à delegacia após autorizarem a entrada das equipes.
Investigação segue
A operação contou com apoio de policiais civis de cidades da região, como Jacareí, Taubaté, Paraibuna, Tremembé e Igaratá.
A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e não descarta novas fases da investigação.