A Prefeitura de Jacareí confirmou nesta terça-feira (7) a segunda morte por dengue registrada em 2026 no município. O caso foi incluído no painel oficial da doença mantido pelo Governo do Estado de São Paulo.

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Segundo a administração municipal, a vítima é um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março.