A Prefeitura de Jacareí confirmou nesta terça-feira (7) a segunda morte por dengue registrada em 2026 no município. O caso foi incluído no painel oficial da doença mantido pelo Governo do Estado de São Paulo.
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Segundo a administração municipal, a vítima é um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março.
Essa foi a segunda morte por dengue em Jacareí neste ano. A primeira ocorreu em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro, quando um homem de 63 anos morreu por conta da doença. Ele também tinha doenças preexistentes.
Jacareí lidera em quantidade de casos de dengue no Vale do Paraíba, com 1.337 confirmados e duas mortes.
São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. O município contabiliza 508 casos da doença, uma morte e três óbitos em investigação.
Taubaté tem 256 casos confirmados e uma morte suspeita neste ano.
Com isso, o Vale do Paraíba atingiu 2.883 casos confirmados de dengue em 2026, com mais 2.534 em investigação e três mortes confirmadas. Há ainda quatro óbitos sendo investigados.