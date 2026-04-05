Uma mulher de 48 anos foi agredida pelo próprio filho, de 23 anos, na noite deste sábado (4), em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, em São José dos Campos.
O caso foi registrado como violência doméstica e mobilizou a Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou a polícia após relatar agressões frequentes, ameaças e o medo constante de que a situação pudesse terminar em morte.
Ela apresentava lesões visíveis no rosto, incluindo inchaço, conforme constataram os agentes no local.
Caso foi parar na polícia
A ocorrência foi encaminhada à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde mãe e filho prestaram depoimento. De acordo com o registro policial, o suspeito não resistiu à abordagem e acompanhou a equipe até a unidade.
Em seu relato, a mulher afirmou que sofre agressões físicas recorrentes e ameaças dentro de casa. Ela também declarou que o filho faz uso de drogas e álcool de forma excessiva, o que agravaria o comportamento violento no ambiente familiar.
Filho já havia agredido a mãe
Ainda conforme o boletim, a vítima relatou episódios anteriores de chutes e socos. Nesta ocorrência, além das marcas no rosto, havia inchaço em uma das pernas, compatível com as agressões descritas.
O ponto mais grave do caso é o temor manifestado pela mulher. À Polícia Civil, ela afirmou que a violência se intensificou nos últimos dias e teme pela própria vida caso a situação continue.
Mãe pede medida protetiva
Diante da gravidade, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, o que levou a autoridade policial a tratar o caso com prioridade ainda na madrugada deste domingo (5).
Já o suspeito apresentou uma versão diferente. Ele alegou que houve uma discussão com terceiros e que a mãe teria se envolvido no conflito.
Também afirmou estar sob efeito de álcool ou outras substâncias no momento e negou intenção direta de agredi-la, citando ainda abalo emocional recente.