Uma mulher de 48 anos foi agredida pelo próprio filho, de 23 anos, na noite deste sábado (4), em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, em São José dos Campos.

O caso foi registrado como violência doméstica e mobilizou a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou a polícia após relatar agressões frequentes, ameaças e o medo constante de que a situação pudesse terminar em morte.