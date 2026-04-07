Uma mulher de 35 anos foi baleada com dois tiros na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Olaria, em Lorena, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e está sob investigação.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de disparos de arma de fogo na região. Quando as equipes chegaram ao local indicado, no cruzamento entre a rua Antônio Cartolano e a avenida São Pedro, a vítima já havia sido socorrida por moradores e levada ao pronto-socorro do município.
Ainda segundo a corporação, não foram encontrados vestígios no local do crime, como manchas de sangue, cápsulas deflagradas ou outros elementos que justificassem a realização de perícia técnica.
Em contato com o hospital, os policiais foram informados de que a mulher apresentava dois ferimentos causados por arma de fogo, localizados na região lateral esquerda do tórax, próximo às costelas. Até o registro da ocorrência, não havia atualização sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Militar também destacou que não foi possível localizar testemunhas que presenciaram o crime ou identificar quem prestou socorro à mulher. Além disso, não foram encontradas câmeras de segurança nas proximidades que pudessem ajudar a esclarecer a dinâmica da ação.
O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que determinou o registro como tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.