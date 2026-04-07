Uma mulher de 35 anos foi baleada com dois tiros na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Olaria, em Lorena, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e está sob investigação.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de disparos de arma de fogo na região. Quando as equipes chegaram ao local indicado, no cruzamento entre a rua Antônio Cartolano e a avenida São Pedro, a vítima já havia sido socorrida por moradores e levada ao pronto-socorro do município.