07 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

URGENTE: Mulher de 35 anos é baleada com dois tiros em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher de 35 anos foi baleada com dois tiros
Mulher de 35 anos foi baleada com dois tiros

Uma mulher de 35 anos foi baleada com dois tiros na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Olaria, em Lorena, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e está sob investigação.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada via Copom após relatos de disparos de arma de fogo na região. Quando as equipes chegaram ao local indicado, no cruzamento entre a rua Antônio Cartolano e a avenida São Pedro, a vítima já havia sido socorrida por moradores e levada ao pronto-socorro do município.

Ainda segundo a corporação, não foram encontrados vestígios no local do crime, como manchas de sangue, cápsulas deflagradas ou outros elementos que justificassem a realização de perícia técnica.

Em contato com o hospital, os policiais foram informados de que a mulher apresentava dois ferimentos causados por arma de fogo, localizados na região lateral esquerda do tórax, próximo às costelas. Até o registro da ocorrência, não havia atualização sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar também destacou que não foi possível localizar testemunhas que presenciaram o crime ou identificar quem prestou socorro à mulher. Além disso, não foram encontradas câmeras de segurança nas proximidades que pudessem ajudar a esclarecer a dinâmica da ação.

O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que determinou o registro como tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

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