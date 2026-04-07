A polícia identificou como sendo Claudinei Alcantara Antão, de 44 anos, o corpo encontrado no rio Cambury, em São Sebastião, nesta segunda-feira (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-companheira teria avistado o corpo na margem oposta do rio que fica aos fundos da residência, na rua Lobo Guará, e feito, por conta própria, a remoção para a outra margem, onde permaneceu até a chegada da equipe policial.

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