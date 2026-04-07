Uma denúncia de arma de fogo na Escola José Diogo Bastos, no Jardim Europa, em Cruzeiro, mobilizou a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) no final da tarde de segunda-feira (6).

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A ocorrência começou após uma denúncia de que haveria uma arma de fogo no interior da escola. A informação mobilizou equipes de segurança, gerando apreensão entre moradores da região.