07 de abril de 2026
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AVERIGUAÇÃO

Denúncia de arma de fogo em escola mobiliza GCM e PM em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Viaturas da Polícia Militar em Cruzeiro
Viaturas da Polícia Militar em Cruzeiro

Uma denúncia de arma de fogo na Escola José Diogo Bastos, no Jardim Europa, em Cruzeiro, mobilizou a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) no final da tarde de segunda-feira (6).

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A ocorrência começou após uma denúncia de que haveria uma arma de fogo no interior da escola. A informação mobilizou equipes de segurança, gerando apreensão entre moradores da região.

Após averiguação no local, foi constatado que não se tratava de uma arma de fogo, mas de um brinquedo que estava com uma aluna da unidade escolar.

A GCM de Cruzeiro foi a primeira a chegar ao local e realizou os procedimentos iniciais. Posteriormente, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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