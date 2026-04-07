O valor da cesta básica passou de R$ 3.000 no Vale do Paraíba em março de 2026 e registrou a segunda maior alta da série histórica do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), que começa em 1996.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O preço recorde foi registrado em Campos do Jordão em março deste ano e no mesmo mês de 2025, em um intervalo de 12 meses. A cidade tem a cesta básica mais cara da região.
O valor foi impactado por aumento de 1,41% no valor da cesta em março de 2026 na comparação com fevereiro, na cidade da Serra da Mantiqueira, passando de R$ 2.987,05 para R$ 3.029,21. Em março de 2025, o preço chegou a R$ 3.001,23.
O preço médio da cesta subiu 0,94% na região em março de 2026, passando de R$ 2.845,54 para R$ 2.872,38 na região – R$ 26,84 mais caro.
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
Preço da cesta nas cidades
O maior aumento percentual de aumento foi registrado em Caçapava, com 1.58%, com a cesta passando de R$ 2.808,40 em fevereiro para R$ 2.852,66, em março.
Em São José dos Campos, a cesta variou 0,36% em março, custando R$ 2.812,05 contra R$ 2.801,91 de fevereiro.
Taubaté apresenta a cesta mais barata da região, com o valor de R$ 2.795,60 em março, o que representou aumento de 0,39% na comparação com o preço de fevereiro (R$ 2.784,81).
“A competição entre os supermercados e os custos logísticos podem explicar essas diferenças entre os preços da cesta nos municípios”, apontou o Nupes.
Histórico
O valor da cesta em Campos do Jordão, de R$ 3.029,21, é o mais alto da série histórica do Nupes. Neste ano, o preço chegou a R$ 2.987,05 em fevereiro, na mesma cidade, o mais caro do ano até então.
No ano passado, o maior valor da cesta também foi em Campos, com R$ 3.001,23 em março e R$ 2.996,61 em abril.