O valor da cesta básica passou de R$ 3.000 no Vale do Paraíba em março de 2026 e registrou a segunda maior alta da série histórica do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), que começa em 1996.

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O preço recorde foi registrado em Campos do Jordão em março deste ano e no mesmo mês de 2025, em um intervalo de 12 meses. A cidade tem a cesta básica mais cara da região.