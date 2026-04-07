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SÃO SEBASTIÃO

Empresário morre na enfermaria e filho aponta negligência médica

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O empresário Marco Aurelio Augusto, de 66 anos, morreu em Boiçucanga, São Sebastião, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

A morte ocorreu no domingo (5). O filho, segundo o boletim de ocorrência, atribui o desfecho trágico à negligência médica.

A internação

O homem foi internado no domingo, por volta das 11h. O médico plantonista indicou uma angioplastia de emergência devido aos sintomas de infarto, contudo, a unidade hospitalar não dispunha de equipamento para o exame.

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Diante da gravidade do quadro do paciente, os familiares se ofereceram para custear uma ambulância particular e transferi-lo para hospitais capacitados em Santos ou no Guarujá.

O médico responsável teria recusado a autorização, determinando que a família aguardasse uma vaga na rede pública em Caraguatatuba.

O falecimento

A denúncia aponta que, duas horas após a decisão médica de manter o paciente no local, Marco Aurelio foi transferido da UTI para uma enfermaria comum. Pouco tempo após essa movimentação, sem ter recebido o tratamento especializado necessário, o empresário faleceu.

A família alega que a morte foi causada pela ausência de atendimento devido à proibição de remoção para uma unidade com mais recursos.

O caso foi registrado como homicídio culposo, caracterizado pela inobservância de regra técnica de profissão.  O caso segue sob investigação em São Sebastião.

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