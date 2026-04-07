O empresário Marco Aurelio Augusto, de 66 anos, morreu em Boiçucanga, São Sebastião, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

A morte ocorreu no domingo (5). O filho, segundo o boletim de ocorrência, atribui o desfecho trágico à negligência médica.

A internação

O homem foi internado no domingo, por volta das 11h. O médico plantonista indicou uma angioplastia de emergência devido aos sintomas de infarto, contudo, a unidade hospitalar não dispunha de equipamento para o exame.