O preço da cesta básica subiu 0,94% no Vale do Paraíba em março de 2026, na comparação com fevereiro, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
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O valor subiu de R$ 2.845,54 para R$ 2.872,38 na região, ficando R$ 26,84 mais caro. É o segundo aumento consecutivo neste ano. Em fevereiro, a cesta subiu 0,21%, após redução de 0,14% em janeiro. Em Campos do Jordão, o preço da cesta passou de R$ 3.000 pela segunda vez na série histórica do Nupes, que começa em 1996.
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
Motivo do aumento
Na avaliação do Nupes, o reajuste no preço da cesta indica uma aceleração no ritmo de crescimento dos preços, ainda que em magnitude moderada, refletindo pressão inflacionária pontual sobre os itens que compõem a cesta básica.
“No que se refere às variações individuais, observa-se que alguns produtos apresentaram elevações mais expressivas de preços, contribuindo de forma relevante para o resultado do período”, avaliou o Nupes.
O balanço dos últimos 12 meses mostra queda 2,53% no valor da cesta básica, o que representa um desconto de R$ 74,50 em março deste ano na comparação com o valor da cesta no mesmo mês do ano passado – R$ 2.872,38 contra R$ 2.946,88.
Preço da cesta nas cidades
O valor da cesta básica bateu o recorde histórico do Nupes em Campos do Jordão, chegando a R$ 3.029,21, o preço mais caro da região. A cidade já havia ultrapassado os R$ 3.000 no valor da cesta em março do ano passado, quando o preço chegou a R$ 3.001,23. Na cidade da Serra da Mantiqueira, o preço aumentou 1,41% em março comparado ao valor de fevereiro.
Taubaté apresenta a cesta mais barata da região, com o valor de R$ 2.795,60 em março, o que representou aumento de 0,39% na comparação com o preço de fevereiro (R$ 2.784,81).
Em São José dos Campos, a cesta básica custa R$ 2.812,05 e variou 0,36% em março comparado a fevereiro, quando custava R$ 2.801,91. Na cidade de Caçapava, a cesta subiu 1,58%, passando de R$ 2.808,40 em fevereiro para R$ 2.852,66, em março.
“A competição entre os supermercados e os custos logísticos podem explicar essas diferenças entre os preços da cesta nos municípios”, apontou o Nupes.
Produtos mais caros
Entre os produtos que compõe a cesta básica, os que tiveram maior aumento de preço em março foram a cenoura (49%), a abobrinha (44,55%) e o tomate (36,71%).
Na contramão, caíram de preço o mamão formosa (-10,96%), a farinha de mandioca (-9,14%) e o alho (-7%).
“A cenoura apresentou a maior elevação de preços no mês de março, resultado do fim da colheita em fevereiro, período de entressafra. A produção também foi influenciada principalmente por adversidades climáticas, como chuvas excessivas em regiões produtoras, que afetaram o processo de produção e reduziram a oferta no curto prazo”, explicou o Nupes.