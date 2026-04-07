O preço da cesta básica subiu 0,94% no Vale do Paraíba em março de 2026, na comparação com fevereiro, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

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O valor subiu de R$ 2.845,54 para R$ 2.872,38 na região, ficando R$ 26,84 mais caro. É o segundo aumento consecutivo neste ano. Em fevereiro, a cesta subiu 0,21%, após redução de 0,14% em janeiro. Em Campos do Jordão, o preço da cesta passou de R$ 3.000 pela segunda vez na série histórica do Nupes, que começa em 1996.