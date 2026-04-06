A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí prendeu, nesta segunda-feira (6), um homem suspeito de efetuar disparos contra policiais militares durante uma ocorrência registrada no bairro Nova Jacareí, no fim de janeiro.
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De acordo com a Polícia Civil, equipes do setor de Patrimônios cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados pelo caso, ocorrido no dia 26 de janeiro, durante um furto de veículo.
Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, os agentes foram recebidos a tiros. Um dos disparos atingiu o retrovisor de uma viatura oficial.
Após trabalho de inteligência, os policiais civis conseguiram identificar os suspeitos e localizar o autor dos disparos. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo apreendida a arma utilizada no crime.
O suspeito, identificado como J.D.G., de 21 anos, conhecido como “Carabina”, assumiu a posse da arma e os disparos que atingiram a viatura. Em depoimento, alegou que teria atirado para se defender de indivíduos envolvidos em um furto que ocorria na rua.
Além do flagrante por porte ilegal de arma, ele também foi indiciado por tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação.