A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí prendeu, nesta segunda-feira (6), um homem suspeito de efetuar disparos contra policiais militares durante uma ocorrência registrada no bairro Nova Jacareí, no fim de janeiro.

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De acordo com a Polícia Civil, equipes do setor de Patrimônios cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados pelo caso, ocorrido no dia 26 de janeiro, durante um furto de veículo.