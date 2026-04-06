Um crime brutal chocou moradores de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Uma idosa de 63 anos e o neto, de 13, foram mortos dentro de casa com golpes de picareta na madrugada de sexta-feira (3). O principal suspeito é o próprio marido da vítima e avô do adolescente, que foi encontrado morto horas depois.
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As vítimas foram identificadas como Tertulia Bezerra da Silva Sousa e Davi Correia de Sousa. Os dois foram localizados sem vida em cômodos diferentes da residência, no bairro Jardim Laranjeiras, com sinais de violência extrema.
De acordo com as investigações iniciais, o autor do crime, de 64 anos, teria cometido os assassinatos e, em seguida, tirado a própria vida. Ele foi encontrado no quintal da casa, com indícios de enforcamento.
Família destruída
A única sobrevivente da família é Lúcia Carreiro, de 43 anos, filha do casal e mãe do adolescente. Ela estava viajando para o Ceará no momento do crime e recebeu a notícia à distância.
Segundo relato, todos viviam no mesmo terreno, mas em casas separadas. O adolescente estava sob os cuidados dos avós durante a viagem da mãe.
Muito abalados, familiares e conhecidos descreveram as vítimas como pessoas próximas e queridas. Tertulia era dona de casa e dedicada à família. Já Davi era estudante, gostava de futebol e videogame, e sonhava em ser jogador.
Investigação e velório
A Polícia Civil de Goiás investiga o caso como feminicídio e homicídio seguido de suicídio. A principal linha de apuração considera o histórico de problemas de saúde mental do suspeito, que, segundo a família, enfrentava depressão e fazia uso frequente de álcool.
O velório das vítimas está previsto para esta segunda-feira (6), no Cemitério Parque de Águas Lindas, com sepultamento na sequência. Avó e neto serão enterrados juntos.