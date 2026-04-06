Um crime brutal chocou moradores de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Uma idosa de 63 anos e o neto, de 13, foram mortos dentro de casa com golpes de picareta na madrugada de sexta-feira (3). O principal suspeito é o próprio marido da vítima e avô do adolescente, que foi encontrado morto horas depois.

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As vítimas foram identificadas como Tertulia Bezerra da Silva Sousa e Davi Correia de Sousa. Os dois foram localizados sem vida em cômodos diferentes da residência, no bairro Jardim Laranjeiras, com sinais de violência extrema.