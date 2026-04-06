Dois irmãos, de 5 e 8 anos, morreram após ficarem presos dentro de uma geladeira durante uma brincadeira de esconde-esconde, no último sábado (4), na cidade de Vista Hermosa, na Colômbia. O caso chocou moradores e gerou alerta sobre riscos domésticos envolvendo crianças.
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Segundo informações do jornal local El Tiempo, as crianças estavam sozinhas em casa no momento do acidente. Os pais haviam saído por cerca de 20 minutos para resolver tarefas rápidas e, ao retornarem, estranharam o silêncio no imóvel.
Ao iniciarem as buscas, encontraram os filhos dentro do eletrodoméstico, já inconscientes. Eles foram socorridos às pressas e levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram.
A principal hipótese é que, ao entrarem na geladeira para se esconder, a porta tenha se fechado, impedindo a saída e provocando asfixia. O equipamento estava desligado, o que pode ter contribuído para a falta de ventilação no interior.
Investigação e alerta
As autoridades locais abriram investigação para esclarecer as circunstâncias das mortes. O caso também acendeu um alerta para os perigos de eletrodomésticos antigos ou fora de uso, que podem se tornar armadilhas para crianças durante brincadeiras.
Em nota, o prefeito de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, lamentou a tragédia e reforçou a necessidade de atenção redobrada.
“Este trágico acidente nos obriga a refletir como sociedade. As crianças não compreendem os riscos e dependem dos cuidados dos adultos”, declarou.