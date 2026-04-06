Dois irmãos, de 5 e 8 anos, morreram após ficarem presos dentro de uma geladeira durante uma brincadeira de esconde-esconde, no último sábado (4), na cidade de Vista Hermosa, na Colômbia. O caso chocou moradores e gerou alerta sobre riscos domésticos envolvendo crianças.

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Segundo informações do jornal local El Tiempo, as crianças estavam sozinhas em casa no momento do acidente. Os pais haviam saído por cerca de 20 minutos para resolver tarefas rápidas e, ao retornarem, estranharam o silêncio no imóvel.