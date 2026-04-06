O feriado prolongado da Páscoa deixou um saldo de violência e de acidentes com 11 mortes no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, entre a sexta-feira (3) e a segunda-feira (6).
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As vítimas tinham entre 21 e 75 anos e perderam a vida em homicídios, acidentes de trânsito e ocorrências de afogamento. Há ainda uma morte suspeita em investigação.
Das ocorrências, quatro pessoas morreram em casos de homicídio.
Um homem foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), no Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o primo da vítima, que teria cometido o crime para obter a senha do cartão bancário. A vítima foi identificada como Agnaldo de Camargo, de 56 anos.
Pedro Dias de Camargo, de 37 anos, foi encontrado morto na madrugada de domingo (5) dentro de seu carro na Fazenda Morro Redondo, na estrada da Bocaina, zona rural de Silveiras. A companheira da vítima relatou que encontrou Pedro, por volta das 5 horas da manhã, com parte do corpo para fora do seu carro, com ferimento na cabeça. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Um policial penal morreu após ser atingido por um tiro na cabeça dentro de um carro, na tarde de sábado (4), em Caraguatatuba. Ele estava acompanhado da esposa e do filho, de apenas 4 anos, quando o caso ocorreu durante o trajeto de retorno ao hotel, quando teria ocorrido uma discussão. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Jovem é morto ao sair de adega
Um jovem de 21 anos foi morto em Roseira na saída de uma adega, no sábado (4). A Polícia Civil investiga a execução de Valdir Maciel Vilela Filho, que foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na Praça Nossa Senhora da Piedade. Testemunhas relataram que ele havia saído de um estabelecimento conhecido como “Point dos Amigos” momentos antes de ser atacado.
Na tarde de domingo (5), em Taubaté, um corpo foi encontrado carbonizado em um rancho destruído por um incêndio na Estrada do Mangalô. Uma mulher de 53 anos, moradora da propriedade, disse que a vítima pode ser seu irmão, identificado como Luiz Francisco, que vivia no rancho atingido pelo incêndio. Ele enfrentava problemas com alcoolismo.
Afogamentos
Um homem de 51 anos morreu afogado após entrar no mar com o filho em Ubatuba, no Litoral Norte, na tarde de domingo (5). O caso aconteceu durante um banho de mar que terminou em tragédia após a piora das condições do oceano. Denis Wiver de Oliveira morreu afogado enquanto estava no mar com o filho de 31 anos, em área na Praia da Lagoinha. Denis era morador de Ribeirão Preto (SP).
Adélio Alves Pires, 49 anos, morreu na manhã de domingo, após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Morador de Patrocínio de Minas, em Minas Gerais, ele deixa mulher e dois filhos. Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ele entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastado pela correnteza.
Luis Thiago Conceição Arnaldo, 28 anos, morreu após se afogar em São José dos Campos. O corpo foi localizado na última sexta-feira, na Estrada Pedro Moacir de Almeida, na região norte do município. Uma testemunha informou que havia alertado a vítima, anteriormente, sobre os riscos da área. Ainda assim, o homem entrou na água, submergiu e não foi mais visto.
Acidentes
O casal Ederson Gonzaga Vono, 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, 52 anos, morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, na manhã de domingo. Eles foram esmagados e atropelados por uma carreta após tentar ultrapassar o veículo no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta do casal tentou ultrapassar a carreta pela lateral esquerda e acabou esmagada entre o muro que separa a pista e o veículo. O motorista do caminhão, de 53 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia. De acordo com perfil nas redes sociais, Ederson e Silvia moravam em Campinas e eram ligados a um motoclube. Eles deixam um casal de filhos.
Atropelada pelo marido
Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada pelo próprio marido durante uma manobra de estacionamento em um condomínio residencial em Ubatuba. O caso foi registrado no sábado), no bairro Recanto da Lagoinha.
A vítima foi identificada como Edileusa Lucas Vilaça de Medeiros. Segundo o relato do condutor, o casal havia acabado de chegar em casa quando ele iniciou a manobra para estacionar o veículo na garagem, que possui inclinação.
Edileusa desceu do carro e se posicionou na parte traseira do veículo para retirar compras. Nesse momento, o motorista perdeu o controle do automóvel, que acabou retrocedendo e atingindo a mulher.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.