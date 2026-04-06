O feriado prolongado da Páscoa deixou um saldo de violência e de acidentes com 11 mortes no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, entre a sexta-feira (3) e a segunda-feira (6).

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As vítimas tinham entre 21 e 75 anos e perderam a vida em homicídios, acidentes de trânsito e ocorrências de afogamento. Há ainda uma morte suspeita em investigação.