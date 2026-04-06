O Governo de São Paulo autorizou a implantação de seis estruturas náuticas de uso público no Vale do Paraíba, em uma iniciativa que busca fortalecer o turismo regional e impulsionar a economia local. O anúncio foi feito por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP), durante a Caravana 3D, realizada em Campos do Jordão.

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Ao todo, cerca de R$ 2 milhões serão destinados às cidades de Aparecida, Cachoeira Paulista, Natividade da Serra, Paraibuna, São José dos Campos e Taubaté. Os convênios fazem parte do Programa de Turismo Náutico, que aposta no potencial hídrico do estado como vetor de desenvolvimento.