06 de abril de 2026
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TURISMO

Estado autoriza 6 estruturas náuticas no Vale do Paraíba

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Governo do Estado
Estrutura em Três Fronteiras
Estrutura em Três Fronteiras

O Governo de São Paulo autorizou a implantação de seis estruturas náuticas de uso público no Vale do Paraíba, em uma iniciativa que busca fortalecer o turismo regional e impulsionar a economia local. O anúncio foi feito por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP), durante a Caravana 3D, realizada em Campos do Jordão.

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Ao todo, cerca de R$ 2 milhões serão destinados às cidades de Aparecida, Cachoeira Paulista, Natividade da Serra, Paraibuna, São José dos Campos e Taubaté. Os convênios fazem parte do Programa de Turismo Náutico, que aposta no potencial hídrico do estado como vetor de desenvolvimento.

A proposta é que as estruturas funcionem como indutoras de crescimento econômico, estimulando a geração de empregos, renda e novos negócios ligados ao turismo. Além disso, a iniciativa deve ampliar a visibilidade das cidades beneficiadas e atrair visitantes para atividades ligadas à água.

O que são as estruturas náuticas

As chamadas estruturas náuticas, popularmente conhecidas como píeres flutuantes, são plataformas instaladas sobre a água, projetadas para acompanhar a variação do nível de rios e represas.

Esses equipamentos facilitam o embarque e desembarque de embarcações, oferecendo mais segurança, acessibilidade e conforto para moradores e turistas.

Potencial do turismo náutico

De acordo com o governo estadual, São Paulo possui grande potencial para o turismo náutico, com cerca de 880 quilômetros de costa marítima, além de mais de 4.200 quilômetros de rios navegáveis e dezenas de lagos e represas.

A estratégia é ampliar a estrutura disponível e fomentar o setor em diferentes regiões, transformando o turismo náutico em um dos pilares de desenvolvimento econômico no interior paulista.

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