Dois homens foram presos suspeitos de matar um vigilante a facadas após a invasão de uma unidade de ensino. A vítima foi atacada durante a madrugada ao atender a um chamado de alarme no local. Um terceiro envolvido no crime segue foragido.
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O caso ocorreu na zona leste de Manaus, no Amazonas. A vítima foi identificada como Mateus Pereira Alves, de 51 anos, que atuava na segurança de uma creche municipal.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a unidade com o objetivo de furtar alimentos da merenda escolar. As investigações apontam que três pessoas participaram da ação criminosa.
Ainda segundo a apuração, o vigilante foi até o local após o sistema de alarme ser acionado. Ao chegar, ele foi surpreendido por um dos suspeitos e atingido por diversos golpes de faca, não resistindo aos ferimentos.
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros identificou dois dos envolvidos, que foram presos. O terceiro suspeito já foi identificado e é procurado.
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota de pesar pela morte do servidor, que atuava na área de segurança escolar.