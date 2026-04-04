Dois homens foram presos suspeitos de matar um vigilante a facadas após a invasão de uma unidade de ensino. A vítima foi atacada durante a madrugada ao atender a um chamado de alarme no local. Um terceiro envolvido no crime segue foragido.

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O caso ocorreu na zona leste de Manaus, no Amazonas. A vítima foi identificada como Mateus Pereira Alves, de 51 anos, que atuava na segurança de uma creche municipal.