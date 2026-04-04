06 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Invadiram creche para roubar merenda e ainda mataram vigilante

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Invadiram creche para roubar merenda e ainda mataram vigilante
Invadiram creche para roubar merenda e ainda mataram vigilante

Dois homens foram presos suspeitos de matar um vigilante a facadas após a invasão de uma unidade de ensino. A vítima foi atacada durante a madrugada ao atender a um chamado de alarme no local. Um terceiro envolvido no crime segue foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na zona leste de Manaus, no Amazonas. A vítima foi identificada como Mateus Pereira Alves, de 51 anos, que atuava na segurança de uma creche municipal.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a unidade com o objetivo de furtar alimentos da merenda escolar. As investigações apontam que três pessoas participaram da ação criminosa.

Ainda segundo a apuração, o vigilante foi até o local após o sistema de alarme ser acionado. Ao chegar, ele foi surpreendido por um dos suspeitos e atingido por diversos golpes de faca, não resistindo aos ferimentos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros identificou dois dos envolvidos, que foram presos. O terceiro suspeito já foi identificado e é procurado.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota de pesar pela morte do servidor, que atuava na área de segurança escolar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários